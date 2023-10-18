Вместо долгожданного прорыва Вооружённых сил Украины на юге страны Киев вынужден наблюдать за наступлением российских войск на севере Незалежной. Об этом в беседе с корреспондентами немецкого телеканала N-TV рассказал австрийский полковник Райснер.

По словам военного, ВС РФ посредством своих атак вынуждают киевский режим задействовать в этих местах дополнительные силы. В то же время он заявил, что российские военные вопреки ожиданиям украинского командования не только поддерживают оборону на юге страны, но и перебрасывают силы для наступления на северо-востоке.

"Вместо долгожданного прорыва украинских войск на юге страны мы видим наступление русских на северо-востоке", — заключил Райснер, отметив, что оставшиеся бригады ВСУ сильно истощены.