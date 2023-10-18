Российские силы перехватили контроль над размещением сил ВСУ, пишут СМИ
Полковник Райснер: Россия своими атаками диктует ВСУ, где размещать свои силы
Вместо долгожданного прорыва Вооружённых сил Украины на юге страны Киев вынужден наблюдать за наступлением российских войск на севере Незалежной. Об этом в беседе с корреспондентами немецкого телеканала N-TV рассказал австрийский полковник Райснер.
По словам военного, ВС РФ посредством своих атак вынуждают киевский режим задействовать в этих местах дополнительные силы. В то же время он заявил, что российские военные вопреки ожиданиям украинского командования не только поддерживают оборону на юге страны, но и перебрасывают силы для наступления на северо-востоке.
"Вместо долгожданного прорыва украинских войск на юге страны мы видим наступление русских на северо-востоке", — заключил Райснер, отметив, что оставшиеся бригады ВСУ сильно истощены.
Ранее Райснер заявлял, что применение российскими военными "огненного микса" из различных видов боевой техники заставило украинских военных отказаться от масштабных атак. Полковник заметил, что ВСУ были вынуждены отказаться от атак крупными механизированными соединениями.
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