Ход России заставил ВСУ изменить тактику при наступлении
Полковник Райснер: ВС РФ встречают ВСУ "огненным миксом" из артиллерии и БПЛА
Применение Российской армией "огненного микса" из различных видов боевой техники заставило украинских военных отказаться от масштабных атак. Таким наблюдением поделился полковник австрийских ВС Маркус Райснер в беседе с Welt.
Военный заметил, что Вооружённые силы Украины были вынуждены отказаться от атак крупными механизированными соединениями. Причина в том, что российские бойцы сразу же встречают их "разрушительным огненным миксом", состоящим из беспилотников-камикадзе, артиллерии, РСЗО и противотанковых ракет и мин.
После этого ВСУ изменили тактику и теперь идут в наступление лишь немногочисленными группами. Полковник пояснил, что такое решение не принесёт ВСУ никаких результатов, так как оно занимает много времени и чревато большими потерями.
В том же интервью Райснер оценил украинское контрнаступление и заявил, что оно полностью провалилось. По мнению полковника, это было понятно сразу, ведь украинские стратеги явно недооценили всю мощь Российской армии. Полковник также отметил, что украинскую армию ждёт неизбежный провал, после чего режим Владимира Зеленского рухнет.
VK / Минобороны РФ