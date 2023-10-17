Применение Российской армией "огненного микса" из различных видов боевой техники заставило украинских военных отказаться от масштабных атак. Таким наблюдением поделился полковник австрийских ВС Маркус Райснер в беседе с Welt.

Военный заметил, что Вооружённые силы Украины были вынуждены отказаться от атак крупными механизированными соединениями. Причина в том, что российские бойцы сразу же встречают их "разрушительным огненным миксом", состоящим из беспилотников-камикадзе, артиллерии, РСЗО и противотанковых ракет и мин.

После этого ВСУ изменили тактику и теперь идут в наступление лишь немногочисленными группами. Полковник пояснил, что такое решение не принесёт ВСУ никаких результатов, так как оно занимает много времени и чревато большими потерями.