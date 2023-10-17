Украинскую армию ждёт неизбежный провал, после чего режим Владимира Зеленского рухнет. Такое мнение высказал полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.

В интервью для газеты Welt он оценил украинское контрнаступление и заявил, что оно полностью провалилось. По мнению полковника, это было понятно сразу, ведь украинские стратеги явно недооценили всю мощь Российской армии.