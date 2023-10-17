Зеленскому рассказали, чем для него обернётся поражение ВСУ
Австрийский полковник Райснер: Режим Зеленского рухнет после поражения ВСУ
Украинскую армию ждёт неизбежный провал, после чего режим Владимира Зеленского рухнет. Такое мнение высказал полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.
В интервью для газеты Welt он оценил украинское контрнаступление и заявил, что оно полностью провалилось. По мнению полковника, это было понятно сразу, ведь украинские стратеги явно недооценили всю мощь Российской армии.
"Если внимательно послушать речь президента Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ, что закономерно приведёт к распаду режима Зеленского", — резюмировал Райснер.
Напомним, в ходе пленарной сессии XX заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи глава государства Владимир Путин сделал ряд заявлений относительно темы Украины. В частности, президент напомнил о том, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить. Он подчеркнул, что страна в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и людей, а какую цивилизацию защищают по ту сторону линии фронта — непонятно. Кроме того, он раскрыл и колоссальные потери ВСУ.
t.me / Zelenskiy / Official