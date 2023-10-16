"Артист и выскочка": На Украине рассказали, почему Израиль не захотел видеть Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Израиль не считает Зеленского серьёзным политиком
Владимиру Зеленскому отказали в посещении Израиля, поскольку там его считают "выскочкой", а не серьёзным политиком. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленскому отказали, а значит и [глава Госдепа США Энтони] Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьёзной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка", — сказал он на своём на YouTube-канале.
Как добавил экс-советник Кучмы, Зеленского никак нельзя назвать переговорщиком в текущей ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, сегодня стало известно, что Израиль отказал Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".
А ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы российский лидер, в частности, выразил соболезнования в связи с гибелью израильтян, а также подтвердил принципиальную готовность Москвы вести работу в интересах прекращения конфликта.