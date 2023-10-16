"Артист и выскочка": На Украине рассказали, почему Израиль не захотел видеть Зеленского

Владимиру Зеленскому отказали в посещении Израиля, поскольку там его считают "выскочкой", а не серьёзным политиком. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленскому отказали, а значит и [глава Госдепа США Энтони] Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьёзной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка", — сказал он на своём на YouTube-канале.

Как добавил экс-советник Кучмы, Зеленского никак нельзя назвать переговорщиком в текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль отказал Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".