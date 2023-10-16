Израиль дал понять, что визит Зеленского был бы неуместен

Израильская сторона дала понять, что визит Владимира Зеленского в страну на фоне обострившегося конфликта с Палестиной был бы неуместным. Об этом сообщил в понедельник, 16 октября, израильский портал Ynet.

Журналисты выяснили, что Зеленский, который на прошлой неделе посетил Европу, хотел в этот раз прибыть в Израиль вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но если визит второго сочли "желательным", то до сведения украинской стороны через дипломатические каналы довели, что сейчас "неподходящее время".