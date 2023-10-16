Израиль дал понять, что визит Зеленского был бы неуместен
Ynet: Дипломаты предостерегли Зеленского от "несвоевременного" визита в Израиль
Израильская сторона дала понять, что визит Владимира Зеленского в страну на фоне обострившегося конфликта с Палестиной был бы неуместным. Об этом сообщил в понедельник, 16 октября, израильский портал Ynet.
Журналисты выяснили, что Зеленский, который на прошлой неделе посетил Европу, хотел в этот раз прибыть в Израиль вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но если визит второго сочли "желательным", то до сведения украинской стороны через дипломатические каналы довели, что сейчас "неподходящее время".
Отметим, что с 11 по 15 октября Блинкен посещал Ближний Восток на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Он начал поездку с Израиля, а затем отправился в арабские страны — Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и Катар, где обсуждал события в регионе. Сегодня,16 октября, он снова прибыл в Израиль, где проведёт переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь Израилю со стороны США, опасаясь лишиться прежнего уровня поддержки. На фоне произошедшего политик даже засобирался на Ближний Восток.
ТАСС / EPA / POOL / Oded Balilty