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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 13:44
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В США раскрыли, как палестино-израильский конфликт приведёт Зеленского за стол переговоров

MWM: Зеленского принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль

Обострившийся палестино-израильский конфликт сильно повлияет на исход боевых действий на Украине, пишет Military Watch Magazinе.

Указывается, что флаги Незалежной, которые на Западе демонстрируются в знак солидарности, уже начали заменяться израильскими. В то же время на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ Киев испытывает снижение уровня поддержки. В целом же обострение происходит из-за растущих противоречий в США вокруг помощи режиму Владимира Зеленского, что указывает на появление у Запада пространства для манёвра.

Подчёркивается, что, когда "победа" Украины будет всё более отдаляться, может произойти "переключение" Запада на Израиль, это сохранит ему лицо. Кроме того, страны региона сократят инвестиции в конфликт и заставят Зеленского сесть за стол переговоров.

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Как писало издание The Hill, недавняя просьба Владимира Зеленского на заседании глав оборонных ведомств стран – членов НАТО увеличить помощь Украине показала его страх. Указывается, что он боится снижения поддержки Незалежной на фоне палестино-израильского конфликта.

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PEPE TORRES / EPA / TASS

Матвей Константинов
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