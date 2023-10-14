В США раскрыли, как палестино-израильский конфликт приведёт Зеленского за стол переговоров

Обострившийся палестино-израильский конфликт сильно повлияет на исход боевых действий на Украине, пишет Military Watch Magazinе.

Указывается, что флаги Незалежной, которые на Западе демонстрируются в знак солидарности, уже начали заменяться израильскими. В то же время на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ Киев испытывает снижение уровня поддержки. В целом же обострение происходит из-за растущих противоречий в США вокруг помощи режиму Владимира Зеленского, что указывает на появление у Запада пространства для манёвра.

Подчёркивается, что, когда "победа" Украины будет всё более отдаляться, может произойти "переключение" Запада на Израиль, это сохранит ему лицо. Кроме того, страны региона сократят инвестиции в конфликт и заставят Зеленского сесть за стол переговоров.