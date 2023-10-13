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Регион
Опубликовано 13 октября 2023, 08:58
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В США раскрыли, чего так забоялся Зеленский после начала конфликта в Израиле

The Hill: Просьба Зеленского увеличить помощь Украине показала его страх

Просьба Владимира Зеленского на заседании глав оборонных ведомств стран – членов НАТО увеличить помощь Украине показала его страх, пишет The Hill.

"Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", пишет издание.

В статье подчёркивается, что страх Зеленского усиливается из-за признаков усталости Запада от финансирования Киева, так как контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Более того, разгоревшийся палестино-израильский конфликт вклинился в планы Украины по привлечению помощи и приведёт к ещё большему истощению запасов оружия, и так пострадавших от 19 месяцев вооружённого конфликта.

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Ранее экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски предрекла Украине борьбу с Израилем за внимание Вашингтона, который сместил фокус на Ближний Восток на фоне боевых действий. Обостряет проблему и усталость Запада от наглости Киева.

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ТАСС / EPA / POOL / OLIVIER MATTHYS

Матвей Константинов
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