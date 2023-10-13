В США раскрыли, чего так забоялся Зеленский после начала конфликта в Израиле
The Hill: Просьба Зеленского увеличить помощь Украине показала его страх
Просьба Владимира Зеленского на заседании глав оборонных ведомств стран – членов НАТО увеличить помощь Украине показала его страх, пишет The Hill.
"Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — пишет издание.
В статье подчёркивается, что страх Зеленского усиливается из-за признаков усталости Запада от финансирования Киева, так как контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Более того, разгоревшийся палестино-израильский конфликт вклинился в планы Украины по привлечению помощи и приведёт к ещё большему истощению запасов оружия, и так пострадавших от 19 месяцев вооружённого конфликта.
Ранее экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски предрекла Украине борьбу с Израилем за внимание Вашингтона, который сместил фокус на Ближний Восток на фоне боевых действий. Обостряет проблему и усталость Запада от наглости Киева.
ТАСС / EPA / POOL / OLIVIER MATTHYS