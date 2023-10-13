В США раскрыли, чего так забоялся Зеленский после начала конфликта в Израиле

В статье подчёркивается, что страх Зеленского усиливается из-за признаков усталости Запада от финансирования Киева, так как контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Более того, разгоревшийся палестино-израильский конфликт вклинился в планы Украины по привлечению помощи и приведёт к ещё большему истощению запасов оружия, и так пострадавших от 19 месяцев вооружённого конфликта.