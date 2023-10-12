Песков: На Западе устают от Зеленского и наглости украинцев

На Западе устают от Владимира Зеленского и украинской темы из-за наглости представителей Незалежной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: На Западе устают от Зеленского из-за наглости украинцев. Видео © LIFE

"Есть определённая усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединённых Штатах. Достаточно временами, должен сказать, наглая позиция украинцев всё меньше нравится странам Коллективного Запада", — сказал он.

Кроме того, указал представитель Кремля, налогоплательщики западных стран интересуются судьбой выделяемых Украине средств. По его словам, это также будет добавлять вопросов Зеленскому.