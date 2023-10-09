Кремль прокомментировал недовольство Киева растущей поддержкой Израиля со стороны США
Песков заявил об эмоциональной усталости Запада от Киева и его поддержки
В Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ. Как заявил журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это неизбежный процесс, поскольку технические возможности, как и деньги, "имеют свойство заканчиваться".
"Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдёт в тенденцию на снижение", — указал представитель Кремля.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также счёл Иран одним из подстрекателей разгоревшегося конфликта.
Getty Images / Anadolu Agency