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9 октября, 09:28

Кремль прокомментировал недовольство Киева растущей поддержкой Израиля со стороны США

Песков заявил об эмоциональной усталости Запада от Киева и его поддержки

В Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ. Как заявил журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это неизбежный процесс, поскольку технические возможности, как и деньги, "имеют свойство заканчиваться".

"Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдёт в тенденцию на снижение", — указал представитель Кремля.

Боливар не выдержит двоих: Почему поддержка ВСУ может ослабнуть из-за войны Израиля и Палестины

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также счёл Иран одним из подстрекателей разгоревшегося конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Марина Калегина
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