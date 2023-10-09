Кремль прокомментировал недовольство Киева растущей поддержкой Израиля со стороны США

В Кремле заявили об эмоциональной усталости на Западе от поддержки Киева и объяснили этим снижение объёмов военной помощи ВСУ. Как заявил журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это неизбежный процесс, поскольку технические возможности, как и деньги, "имеют свойство заканчиваться".

"Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе войдёт в тенденцию на снижение", — указал представитель Кремля.