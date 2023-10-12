Политолог раскрыл, какие ещё страны могут напасть на Израиль

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал радио "Комсомольская правда", что в конфликт в Израиле могут вмешаться другие страны. Также он предположил, что "за спиной" ХАМАС могут стоять более развитые государства.

"Нужно разделять Палестину и сектор Газа. Реально там управляет ХАМАС. Израиль сейчас разделяет свои вооружённые силы. Практически на три фронта. Одни оставляют на севере, где идут бои с "Хезболлой", там идут такие взаимные обстрелы. Далее блокируется сектор Газа со стотысячной группировкой. Кроме того, ещё выстраивается линия вдоль Сирии", — сказал он.

Эксперт отметил, что в конфликт могут вмешаться арабские страны: Иордания, Йемен и другие. Он подчеркнул, что с объединённой группировкой Израиля и Военно-воздушных сил США могут справиться тактически развитые страны — Иран, Турция, Египет. А Сирия или Ливия ещё находятся в начальном состоянии по современным меркам.