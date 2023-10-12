Политолог раскрыл, какие ещё страны могут напасть на Израиль
Политолог Клинцевич: Радикалам ХАМАС могут помогать другие государства
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал радио "Комсомольская правда", что в конфликт в Израиле могут вмешаться другие страны. Также он предположил, что "за спиной" ХАМАС могут стоять более развитые государства.
"Нужно разделять Палестину и сектор Газа. Реально там управляет ХАМАС. Израиль сейчас разделяет свои вооружённые силы. Практически на три фронта. Одни оставляют на севере, где идут бои с "Хезболлой", там идут такие взаимные обстрелы. Далее блокируется сектор Газа со стотысячной группировкой. Кроме того, ещё выстраивается линия вдоль Сирии", — сказал он.
Эксперт отметил, что в конфликт могут вмешаться арабские страны: Иордания, Йемен и другие. Он подчеркнул, что с объединённой группировкой Израиля и Военно-воздушных сил США могут справиться тактически развитые страны — Иран, Турция, Египет. А Сирия или Ливия ещё находятся в начальном состоянии по современным меркам.
Клинцевич предположил, что радикалам ХАМАС помогли деньгами и знаниями, так как в день нападения они действовали чётко, как по сценарию. Они без препятствий заходили на территории военных объектов, а также выгружались на современных мотоциклах и парапланах.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. По словам Йоава Галанта, сектор Газа больше "никогда не будет прежним". ВВС Израиля уже нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, атаковавшему страну в минувшую субботу.
ТАСС / Zuma