ВВС Израиля нанесли удар по элитному отряду ХАМАС, который и атаковал страну в субботу

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по элитному подразделению палестинского движения ХАМАС — "Нохба" — в секторе Газа. Именно оно возглавило субботнюю атаку на страну.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, истребители поразили несколько оперативных штабов, в которых ХАМАС организовывало свои атаки. Кроме того, нанесён удар по Мухаммаду Абу Шамале — высокопоставленному члену движения, отвечавшему за военно-морские силы. Утверждается, что дом Шамале использовался как склад для хранения оружия.