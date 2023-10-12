ВВС Израиля нанесли удар по элитному отряду ХАМАС, который и атаковал страну в субботу
JP: ВВС Израиля ударили по элитному подразделению ХАМАС "Нохба"
Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по элитному подразделению палестинского движения ХАМАС — "Нохба" — в секторе Газа. Именно оно возглавило субботнюю атаку на страну.
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, истребители поразили несколько оперативных штабов, в которых ХАМАС организовывало свои атаки. Кроме того, нанесён удар по Мухаммаду Абу Шамале — высокопоставленному члену движения, отвечавшему за военно-морские силы. Утверждается, что дом Шамале использовался как склад для хранения оружия.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены.
TASS / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib