"Проклятые и презренные террористы": В Израиле не будут лечить пленных бойцов ХАМАС

Министерство здравоохранения Израиля перестанет оказывать медицинскую помощь бойцам ХАМАС, взятым в плен. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на главу ведомства Моше Арбеля. В Минздраве считают, что государственные учреждения должны сконцентрироваться на лечении пострадавших граждан и солдат ЦАХАЛ, а также подготовиться к приёму новых раненых.

"Задача по обеспечению безопасности и лечению проклятых и презренных террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит этим усилиям, и поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить", — заявил он.