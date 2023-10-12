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12 октября, 05:50

"Проклятые и презренные террористы": В Израиле не будут лечить пленных бойцов ХАМАС

JP: Минздрав Израиля перестанет лечить пленных бойцов ХАМАС

Министерство здравоохранения Израиля перестанет оказывать медицинскую помощь бойцам ХАМАС, взятым в плен. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на главу ведомства Моше Арбеля. В Минздраве считают, что государственные учреждения должны сконцентрироваться на лечении пострадавших граждан и солдат ЦАХАЛ, а также подготовиться к приёму новых раненых.

"Задача по обеспечению безопасности и лечению проклятых и презренных террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит этим усилиям, и поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить", — заявил он.

Министр также призвал премьера Биньямина Нетаньяху проинструктировать в связи с этим все соответствующие органы.

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Напомним, 7 октября ХАМАС начало массовый ракетный обстрел Израиля, после чего движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Страна перешла в состояние войны. Число жертв с обеих сторон уже перевалило за две тысячи.

Обложка ©

TASS / EPA / MARTIN DIVISEK

Матвей Константинов
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