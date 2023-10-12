Египет не будет открывать границу для беженцев из сектора Газа

Египетские власти отказались открывать коридоры для беженцев, желающих покинуть сектор Газа. Об этом передаёт израильская газета Jerusalem Post, ссылаясь на собственные источники.

Открывать безопасный коридор беженцам Египет не собирается, так как Израиль и Палестина должны "разрешать конфликты в пределах своих границ". Вместе с этим Каир сообщил, что будет оказывать содействие в доставке гуманитарной помощи.