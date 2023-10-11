"Исторически их земля": Путин раскритиковал советы палестинцам уехать в Египет
Путин: Советы палестинцам уехать в Египет не приближают мир, это их земля
Призывы к палестинцам уехать в Египет не приближают мир, считает российский лидер Владимир Путин. Ранее появились сообщения о том, что такие рекомендации военнослужащие из Израиля якобы адресовали гражданам конфликтующей с ними страны, попросив покинуть сектор Газа. В пресс-службе армии еврейского государства позже отметили, что ЦАХАЛ не выдвигала такие требования, а говорила лишь о некоторых территориях, откуда нужно уйти.
"Земля, на которой живут палестинцы, — это исторически их земля. Более того, здесь и предполагалось создать независимое палестинское государство. Это не то, что может вести к миру", — подчеркнул Путин в интервью телеканалу Al-Ghad.
11 октября израильская армия ввела запретную военную зону вокруг сектора Газа до Ашкелона. Пресс-служба ЦАХАЛ разместила карту, на которой пределы этого района простираются до окраин города.
Как сообщал Лайф, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Владимир Путин выразил сожаления в связи с трагическими событиями и назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
ТАСС / Кристина Кормилицына