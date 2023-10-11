"Исторически их земля": Путин раскритиковал советы палестинцам уехать в Египет

Призывы к палестинцам уехать в Египет не приближают мир, считает российский лидер Владимир Путин. Ранее появились сообщения о том, что такие рекомендации военнослужащие из Израиля якобы адресовали гражданам конфликтующей с ними страны, попросив покинуть сектор Газа. В пресс-службе армии еврейского государства позже отметили, что ЦАХАЛ не выдвигала такие требования, а говорила лишь о некоторых территориях, откуда нужно уйти.

"Земля, на которой живут палестинцы, — это исторически их земля. Более того, здесь и предполагалось создать независимое палестинское государство. Это не то, что может вести к миру", — подчеркнул Путин в интервью телеканалу Al-Ghad.