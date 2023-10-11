Израиль ввёл запретную зону вокруг сектора Газа
Израильская армия установила запретную зону вокруг Газы до окрестностей Ашкелона
Армия Израиля ввела запретную военную зону вокруг сектора Газа до Ашкелона. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала карту, на которой пределы этого района простираются до окраин города.
Израильская армия установила запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона. Фото © Idf.il
Отметим, что Ашкелон — ближайший город еврейского государства к анклаву Палестины. Въезд в пределы обозначенной территории запретили, нарушение уголовно наказуемо.
Лайф напоминает, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK