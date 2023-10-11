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11 октября, 13:44

"Решили попугать?": Путин заявил, что не понимает, зачем США направили авианосцы к Израилю

Путин: Не понимаю, зачем США подтаскивают авианосные группы к Израилю

Соединённые Штаты Америки "подтаскивают" авианосные группы на Ближний Восток, что накаляет обстановку в конфликте между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я не понимаю, зачем Соединённые Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море — одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл? Они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то?", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Глава государства подчеркнул, что так решать проблемы не надо — необходимо искать компромисс.

Напомним, ранее американские вооружённые силы сообщили, что авианосец "Джеральд Форд" прибыл в Восточное Средиземноморье. Он является самым дорогим кораблём в составе ВМФ США, на строительство было потрачено $13 миллиардов. Длина судна — 333 метра, высота — 76 метров, а водоизмещение — около 100 тысяч тонн. Данный авианосец способен нести до 90 боевых самолётов. Кроме того, накануне стало известно, что США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля — "Дуайт Д. Эйзенхауэр".

Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям

Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям

Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Никита Осипов
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