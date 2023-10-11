"Решили попугать?": Путин заявил, что не понимает, зачем США направили авианосцы к Израилю
Путин: Не понимаю, зачем США подтаскивают авианосные группы к Израилю
Соединённые Штаты Америки "подтаскивают" авианосные группы на Ближний Восток, что накаляет обстановку в конфликте между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Я не понимаю, зачем Соединённые Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море — одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл? Они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то?", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Глава государства подчеркнул, что так решать проблемы не надо — необходимо искать компромисс.
Напомним, ранее американские вооружённые силы сообщили, что авианосец "Джеральд Форд" прибыл в Восточное Средиземноморье. Он является самым дорогим кораблём в составе ВМФ США, на строительство было потрачено $13 миллиардов. Длина судна — 333 метра, высота — 76 метров, а водоизмещение — около 100 тысяч тонн. Данный авианосец способен нести до 90 боевых самолётов. Кроме того, накануне стало известно, что США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля — "Дуайт Д. Эйзенхауэр".
Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
ТАСС / Сергей Бобылёв