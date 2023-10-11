"Решили попугать?": Путин заявил, что не понимает, зачем США направили авианосцы к Израилю

Соединённые Штаты Америки "подтаскивают" авианосные группы на Ближний Восток, что накаляет обстановку в конфликте между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я не понимаю, зачем Соединённые Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море — одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл? Они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то?", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Глава государства подчеркнул, что так решать проблемы не надо — необходимо искать компромисс.