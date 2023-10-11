Американский авианосец "Джеральд Форд" прибыл в Восточное Средиземноморье

Американский авианосец ВМФ "Джеральд Форд" прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

"Авианосная ударная группа "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны", — указано в заявлении.

В сообщении указано, что Штаты продолжат работать над усилением позиций на данном участке. В том числе это касается оперативной переброски истребителей F-15, F-16, A-10 ВВС США для укрепления присутствующих в регионе эскадрилий истребителей.

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла также пояснил, что данное решение призвано стать "мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией".

Авианосец "Джеральд Форд" является самым дорогим кораблём в составе ВМФ США. На его строительство потратили $13 миллиардов. Длина судна — 333 метра, высота — 76 метров, а водоизмещение — около 100 тысяч тонн. Данный авианосец способен нести до 90 боевых самолётов.