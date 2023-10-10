Судный день для третьей мировой: Как авианосец США изменит расклад сил в Средиземном море Эксперты подозревают рукотворность ближневосточного конфликта и опасаются, что администрация Байдена готова поставить человечество на грань всемирной катастрофы. 9 октября, 22:40 Реактивные истребители F-18 на авианосце Gerald R. Ford. Обложка © Getty Images / Finnbarr Webster

Вашингтон остаётся верен своей уже веками проверенной "политике канонерок", предпочитая решать все проблемные вопросы силой и устрашением. Вот и в конфликте Израиля с Палестиной США поступили привычным для себя образом — отправили в район конфликта свои военные корабли для поддержки своего главного союзника на Ближнем Востоке — Израиля.

— В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом Байденом я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье, — сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Однако решение США направить на помощь Израилю свою самую мощную авианосную группу, по мнению экспертов, не только приведёт к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке, но и чревато вовлечением в конфликт большого количества арабских государств, что, в свою очередь, может спровоцировать общемировой конфликт.

Авианосец Gerald R. Ford

Авианосец "Джеральд Форд" — самый дорогой корабль в составе ВМФ США. Его строительство обошлось в $13 миллиардов. Длина судна — 333 метра, высота — 76 метров, водоизмещение — около 100 тысяч тонн. Может нести до 90 боевых самолётов. Корабль оснащён двумя ядерными реакторами и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Вооружён зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM. Назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда.

Авианосец Gerald R. Ford. Фото © ТАСС / Zuma

Помимо "Джеральда Форда" в авианосную группу входят крейсер с управляемыми ракетами класса "Тикондерога" — "Нормандия" и эсминцы с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" — "Томас Хаднер", "Рэмедж", "Карни" и "Рузвельт".

Плюс к этому Вашингтон усилил эскадрильи американских истребителей и штурмовиков, базирующиеся в регионе.

— Поскольку начало конфликта получилось довольно печальным для Израиля, который понёс существенные потери, понятно, что США решили поддержать своего главного союзника в регионе. Потому что при эскалации конфликта и включении в него, например, Ирана, "Хезболлы" или каких-то других сил, Тель-Авив придётся буквально спасать. И здесь потребуется авиация, которую несёт судно. Это одновременно и способ усиления Израиля, и устрашения его потенциальных противников. На авианосце находится до 90 самолётов, и это серьёзная мощь, способная существенно изменить расклад сил в регионе, — прокомментировал действия США военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, это ещё и месседж США другим странам: мол, вы можете морально поддерживать ХАМАС, но действий в его поддержку не предпринимать. Иначе мы принесём вам демократию на крыльях наших самолётов.

Вид с мостика авианосца Gerald R. Ford на реактивные истребители F-18. Фото © Getty Images / Finnbarr Webster

— Интересный вопрос — как так вышло, что самый мощный американский авианосец оказался поблизости от зоны ведения боевых действий. Его приход обещают в течение четырех суток, для того чтобы оказать помощь израильской армии. Какую помощь окажет Gerald R. Ford? Эти вопросы наводят на мысль, что американцы вполне осознанно подставили своих израильских союзников под удар ХАМАС, чтобы аккуратненько выйти из-под уже не так уж и выгодного, затратного и не очень успешного украинского кейса, — полагает научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

Вопросы к эскалации конфликта

— Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага, — заявили в ХАМАС.

А глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин заявил, что США рискуют вступить в противостояние со всем исламским миром. И его слова имеют под собой основания, поскольку о поддержке ХАМАС заявили все государства региона, за исключением Объединённых Арабских Эмиратов. Намеревается поддержать организацию и состоящая в НАТО Турция.

— Пока авианосец не прибыл к берегам Восточного Средиземноморья — это грозный сигнал США. Посильная помощь Израилю будет направлена на ограничение суверенного курса Израиля для того, чтобы продемонстрировать его несамостоятельность даже в сфере собственной безопасности, — отмечает Крылов.

США рискуют вступить в противостояние со всем исламским миром. Фото © Getty Images / Andrew Matthews / PA Images

Эксперт напоминает, что Израиль размещает свои артиллерийские установки в чистом поле, казалось бы, не обращая внимания на использование дронов противника. Поэтому потенциальное вмешательство "Хезболлы", которая пока не обещает вступать в бои, может оказаться сокрушительным. Поэтому борьба на два фронта может ввергнуть регион в мировой конфликт, учитывая, что среди оружия с Украины, которое поставили палестинцам, могут вполне оказаться и противокорабельные ракеты и тогда пострадает американский флот. Но время покажет.

Авторы Владимир Дюжий