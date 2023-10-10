США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля

Американские власти рассматривают возможность отправки в Израиль второго атомного авианосца Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр"). Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным издания, в случае принятия решения об отправке авианосца он и сопровождающие его корабли будут у берегов Израиля примерно через две недели. Тем временем авианосец "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли вот-вот достигнут Ближнего Востока.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это второй корабль типа "Нимиц". Он способен перевозить 90 самолётов и вертолётов.