Регион

Уведомления отключены

10 октября, 18:02

США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля

WSJ: США могут направить второй авианосец в район Израиля

Американские власти рассматривают возможность отправки в Израиль второго атомного авианосца Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр"). Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным издания, в случае принятия решения об отправке авианосца он и сопровождающие его корабли будут у берегов Израиля примерно через две недели. Тем временем авианосец "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли вот-вот достигнут Ближнего Востока.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это второй корабль типа "Нимиц". Он способен перевозить 90 самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Из-за этого представитель ХАМАС Хазем Кассем обвинил США в "фактическом участии в агрессии" против палестинского народа.

Судный день для третьей мировой: Как авианосец США изменит расклад сил в Средиземном море

Судный день для третьей мировой: Как авианосец США изменит расклад сил в Средиземном море

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Marijan Murat

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • хамас
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров