США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля
WSJ: США могут направить второй авианосец в район Израиля
Американские власти рассматривают возможность отправки в Израиль второго атомного авианосца Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Эйзенхауэр"). Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.
По данным издания, в случае принятия решения об отправке авианосца он и сопровождающие его корабли будут у берегов Израиля примерно через две недели. Тем временем авианосец "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли вот-вот достигнут Ближнего Востока.
Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это второй корабль типа "Нимиц". Он способен перевозить 90 самолётов и вертолётов.
Ранее сообщалось, что Пентагон отправил в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Из-за этого представитель ХАМАС Хазем Кассем обвинил США в "фактическом участии в агрессии" против палестинского народа.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев.
ТАСС / DPA / Marijan Murat