Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может привести к тяжёлым последствиям. Об этом он сказал на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. По словам главы государства, есть риски в том числе в сфере энергетики. Он считает, что необходимо стремиться успокоить ситуацию.