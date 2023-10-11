Путин: Расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может привести к тяжёлым последствиям. Об этом он сказал на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. По словам главы государства, есть риски в том числе в сфере энергетики. Он считает, что необходимо стремиться успокоить ситуацию.
"Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию, неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжёлым последствиям, кстати говоря, в том числе и в сфере энергетики", — сказал президент.
Напомним, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с этими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.
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