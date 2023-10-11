Путин: Россия может внести свою лепту в решение палестино-израильского конфликта
Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.
Путин добавил, что, на его взгляд, РФ могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами, отметил представитель Кремля.
Напомним, что 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Владимир Путин выразил сожаления в связи с трагическими событиями и назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow