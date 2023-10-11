Путин: Россия может внести свою лепту в решение палестино-израильского конфликта

Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

Путин добавил, что, на его взгляд, РФ могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования.