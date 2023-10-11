Песков назвал условие, при котором РФ может помочь в урегулировании конфликта вокруг Израиля

Российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Песков назвал условие, при котором Россия урегулирует войну между Израилем и Палестиной. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Россия может и будет играть роль в урегулировании [конфликта]. <...> Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать в дальнейшем право на участие в процессе регулирования", — сказал представитель Кремля.