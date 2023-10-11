Песков назвал условие, при котором РФ может помочь в урегулировании конфликта вокруг Израиля
Песков: РФ будет играть роль в урегулировании палестино-израильского конфликта
Российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Песков назвал условие, при котором Россия урегулирует войну между Израилем и Палестиной. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Россия может и будет играть роль в урегулировании [конфликта]. <...> Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать в дальнейшем право на участие в процессе регулирования", — сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что нельзя не осуждать террористические акты палестинской стороны в ходе конфликта, но при этом необходимо помнить, что является предтечей всей этой ситуации. В заключение Песков добавил, что наша страна имеет давние исторические связи как с израильтянами, так и с палестинцами.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Также известно, что в Израиль прибыл американский самолёт с первой партией боеприпасов.