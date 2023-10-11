Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в секторе Газа
За минувшую ночь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа. Об этом рассказали в армейской пресс-службе. Уточняется, что среди целей были два отделения банков. По данным израильской армии, эти здания использовали боевики ХАМАС.
Также целями ударов ЦАХАЛ стали подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС. Кроме того, были поражены штаб северной бригады радикального движения и командный центр "Исламского джихада". Израильские военные утверждают, что там были склад оружия и база боевиков. Кроме того, нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа. Также ликвидирован водолаз, который намеревался проникнуть на территорию Израиля.
"В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе", — сказано в сообщении.
В армейской пресс-службе отметили, что радикальное палестинское движение использовало поражённые цели для того, чтобы совершать теракты на израильском побережье. Кроме того, ЦАХАЛ уничтожила в секторе Газа систему наблюдения за воздушным пространством, которая принадлежала ХАМАС. В пресс-службе указали, что радикалы много лет создавали сеть высококачественных камер, которые были спрятаны в водонагревателях по всей Газе.
"Авиация Армии обороны Израиля уничтожила разработанные террористической организацией ХАМАС передовые системы наблюдения за воздушным пространством, которые использовались для обнаружения самолётов в небе над сектором Газа", — говорится в заявлении израильской армии.
Ранее Лайф рассказывал о том, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Представители оборонного ведомства страны заявили, что район Аль-Фуркан активно используется членами палестинского исламистского движения ХАМАС.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Также известно, что в Израиль прибыл американский самолёт с первой партией боеприпасов.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER