Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в секторе Газа

За минувшую ночь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа. Об этом рассказали в армейской пресс-службе. Уточняется, что среди целей были два отделения банков. По данным израильской армии, эти здания использовали боевики ХАМАС.

Также целями ударов ЦАХАЛ стали подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС. Кроме того, были поражены штаб северной бригады радикального движения и командный центр "Исламского джихада". Израильские военные утверждают, что там были склад оружия и база боевиков. Кроме того, нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа. Также ликвидирован водолаз, который намеревался проникнуть на территорию Израиля.

"В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе", — сказано в сообщении.

В армейской пресс-службе отметили, что радикальное палестинское движение использовало поражённые цели для того, чтобы совершать теракты на израильском побережье. Кроме того, ЦАХАЛ уничтожила в секторе Газа систему наблюдения за воздушным пространством, которая принадлежала ХАМАС. В пресс-службе указали, что радикалы много лет создавали сеть высококачественных камер, которые были спрятаны в водонагревателях по всей Газе.

"Авиация Армии обороны Израиля уничтожила разработанные террористической организацией ХАМАС передовые системы наблюдения за воздушным пространством, которые использовались для обнаружения самолётов в небе над сектором Газа", — говорится в заявлении израильской армии.