Израиль заявил о поражении более чем 200 целей ХАМАС в Аль-Фуркане
ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по более чем 200 целям ХАМАС в Аль-Фуркане
Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразила более 450 целей", — говорится в сообщении.
Представители еврейского оборонного ведомства подчёркивают, что, по их информации, район Аль-Фуркан активно используется членами палестинского исламистского движения ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что это место является "террористическим центром, откуда направляется большое количество терактов против Израиля".
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери: по последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне.
Getty Images / Amir Levy