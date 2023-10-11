Израиль заявил о поражении более чем 200 целей ХАМАС в Аль-Фуркане

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразила более 450 целей", — говорится в сообщении.