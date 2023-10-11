Армия Израиля нанесла удар по дому главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа

Армия обороны Израиля нанесла удар по дому главы "Бригады аль-Кассам" (военное крыло радикальной группировки ХАМАС) Мохаммеда ад-Дейфа на юге сектора Газа. Как передаёт газета Haaretz, в результате атаки были убиты его ближайшие родственники. Судьба самого ад-Дейфа неизвестна.

Израильтяне определяют ад-Дейфа как одного из основных палестинских террористов, который планировал множество терактов против мирного населения. Бойцы ЦАХАЛ неоднократно пытались его уничтожить. Известно, что у него отсутствуют рука и глаз. Именно он 7 октября сообщил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля.