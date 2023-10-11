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11 октября, 00:04

В Израиль прибыл американский самолёт с первой партией боеприпасов

ЦАХАЛ: Американский самолёт с первой партией боеприпасов прибыл в Израиль

Американский самолёт с первой партией боеприпасов из Соединённых Штатов приземлился на территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Первый самолёт, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолёт с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям", — говорится в сообщении.

Представители израильской армии также выразили слова благодарности Вашингтону за поддержку и напомнили в заявлении о высоком уровне сотрудничества между странами.

В США убеждены, что в состоянии помочь всем союзникам

В США убеждены, что в состоянии помочь всем союзникам

Лайф сообщал, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери: по последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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