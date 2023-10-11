В Израиль прибыл американский самолёт с первой партией боеприпасов

Американский самолёт с первой партией боеприпасов из Соединённых Штатов приземлился на территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Первый самолёт, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолёт с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям", — говорится в сообщении.