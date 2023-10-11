В США убеждены, что в состоянии помочь всем союзникам

В США убеждены, что они способны оказать поддержку Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на брифинге сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что Соединённые Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником", — пояснил Салливан.