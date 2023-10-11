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10 октября, 21:16

В США убеждены, что в состоянии помочь всем союзникам

Салливан: США хватит сил на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

В США убеждены, что они способны оказать поддержку Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на брифинге сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что Соединённые Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником", — пояснил Салливан.

По его словам, власти США ставят перед собой задачу обеспечить работу по каждому из указанных направлений в одно и то же время.

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Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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