В США убеждены, что в состоянии помочь всем союзникам
Салливан: США хватит сил на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
В США убеждены, что они способны оказать поддержку Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на брифинге сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы уверены, что Соединённые Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником", — пояснил Салливан.
По его словам, власти США ставят перед собой задачу обеспечить работу по каждому из указанных направлений в одно и то же время.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев.
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