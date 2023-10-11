В Совфеде объяснили, почему Россия будет хорошим посредником между Израилем и Палестиной

Хорошим посредником в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной может стать Россия. Такое мнение высказал член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

"Россия может быть хорошим посредником по урегулированию этого конфликта. Это больше зависит не от других игроков, а от позиции руководства Израиля и Палестины. Понятно, что будут делать скидку на другие страны, но в основном от них зависит", — слова Цекова приводит URA.ru.

По словам парламентария, Россия тем интересна и хороша, что в ней живут представители разных конфессий. Это играет большую роль, отметил Цеков. Сенатор добавил, что в России люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, однако имеется и многочисленная еврейская община, которая выступает на стороне Израиля. При этом Цеков считает, что в настоящее время Израилю невыгодно вести переговоры с противником, так как приостановка конфликта по его инициативе будет указывать на поражение.