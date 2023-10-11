В Совфеде объяснили, почему Россия будет хорошим посредником между Израилем и Палестиной
Сенатор Цеков: Россия может быть хорошим посредником между Израилем и Палестиной
Хорошим посредником в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной может стать Россия. Такое мнение высказал член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
"Россия может быть хорошим посредником по урегулированию этого конфликта. Это больше зависит не от других игроков, а от позиции руководства Израиля и Палестины. Понятно, что будут делать скидку на другие страны, но в основном от них зависит", — слова Цекова приводит URA.ru.
По словам парламентария, Россия тем интересна и хороша, что в ней живут представители разных конфессий. Это играет большую роль, отметил Цеков. Сенатор добавил, что в России люди одной национальности и вероисповедания поддерживают Палестину, однако имеется и многочисленная еврейская община, которая выступает на стороне Израиля. При этом Цеков считает, что в настоящее время Израилю невыгодно вести переговоры с противником, так как приостановка конфликта по его инициативе будет указывать на поражение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет играть роль в урегулировании палестино-израильского вооружённого конфликта. Для этого Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами, отметил представитель Кремля.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС, объявившей о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
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