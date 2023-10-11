В Кремле ответили на вопрос, будет ли Россия признавать движение ХАМАС террористическим

Российская сторона продолжает поддерживать контакты с Израилем и Палестиной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, собирается ли Москва признавать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", — ответил представитель Кремля на вопрос об отношении Москвы к тому, что Париж и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что РФ продолжает анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая в перспективе может принять участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал мировое сообщество осудить действия боевиков по аналогии с террористами ИГИЛ*. Израильский лидер считает, данные группировки стали очень похожими.