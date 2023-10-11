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11 октября, 09:48

В Кремле ответили на вопрос, будет ли Россия признавать движение ХАМАС террористическим

Песков: Москва сохраняет контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Российская сторона продолжает поддерживать контакты с Израилем и Палестиной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, собирается ли Москва признавать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", — ответил представитель Кремля на вопрос об отношении Москвы к тому, что Париж и Евросоюз признали ХАМАС террористическим движением.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что РФ продолжает анализировать ситуацию и сохранять свои позиции как страны, которая в перспективе может принять участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал мировое сообщество осудить действия боевиков по аналогии с террористами ИГИЛ*. Израильский лидер считает, данные группировки стали очень похожими.

Песков назвал условие, при котором РФ может помочь в урегулировании конфликта вокруг Израиля

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Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Также известно, что в Израиль прибыл американский самолёт с первой партией боеприпасов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / АР / Hatem Moussa

Александр Юнашев
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