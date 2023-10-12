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12 октября, 03:30

Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа выросло до 1,2 тысячи

Количество погибших палестинцев в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 1,2 тысячи человек. Как сообщает Минздрав Палестины, ранения получили 5,6 тысячи граждан.

"Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых — до 5,6 тысячи", — заявил представитель министерства в Газе, чьё заявление приводит Al-Hadath.

ЦАХАЛ опубликовала видео удара по целям в секторе Газа

ЦАХАЛ опубликовала видео удара по целям в секторе Газа

Лайф сообщал, что 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, также в числе погибших есть россияне. Один из них — уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии. Он числился пропавшим без вести, однако вчера подтвердили его смерть.

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Unsplash

Оксана Попова
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