ЦАХАЛ опубликовала видео удара по целям в секторе Газа
ЦАХАЛ нанесла ракетные удары по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне
Армия обороны Израиля опубликовала в телеграм-канале серию видео, на которых можно увидеть ракетные удары по целям, находившимся в секторе Газа и в прибрежной зоне.
Израильские военные нанесли ракетные удары по целям в Газе и в прибрежной зоне. Видео © t.me / Israel Defense Forces
В сообщении говорится, что общественности представлены три видео. На первом показывают удары по многоэтажному зданию, которое, по информации военных, использовалось членами террористической организации "Исламский джихад". Также можно увидеть, как ЦАХАЛ наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также по "террористу, выявленному на море".
Лайф сообщал, что 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны.
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