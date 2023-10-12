ЦАХАЛ опубликовала видео удара по целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля опубликовала в телеграм-канале серию видео, на которых можно увидеть ракетные удары по целям, находившимся в секторе Газа и в прибрежной зоне.

В сообщении говорится, что общественности представлены три видео. На первом показывают удары по многоэтажному зданию, которое, по информации военных, использовалось членами террористической организации "Исламский джихад". Также можно увидеть, как ЦАХАЛ наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также по "террористу, выявленному на море".