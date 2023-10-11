Совбез ООН назначил дату заседания по ситуации вокруг сектора Газа
Al Hadath: Заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе состоится 13 октября
В ближайшую пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН, главной темой которого станет ситуация вокруг палестинского сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.
"Ввиду ухудшения положения в Газе в ближайшую пятницу будет проведено заседание СБ ООН для обсуждения конфликта между израильской и палестинской сторонами", — приводит телеканал слова источника.
Лайф сообщал, что 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями и назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться купировать конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.
Getty Images / Anadolu Agency