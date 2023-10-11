Российская журналистка попала под обстрел ХАМАС в израильском магазине

Корреспондент издания "Газета.ru" Мария Каримова попала под обстрел боевиков ХАМАС в израильском Ашкелоне. Коллегам девушка рассказала, что в этот момент находилась в магазине. К счастью, она не пострадала.

Сейчас обстановка в городе, судя по всему, спокойная, правда, как минимум в двух районах отключили электричество.

Ашкелон — город на юго-западе Израиля, расположенный на побережье Средиземного моря.