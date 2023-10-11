Российская журналистка попала под обстрел ХАМАС в израильском магазине
Корреспондент "Газеты.ru" Каримова попала под обстрел ХАМАС в Ашкелоне
Корреспондент издания "Газета.ru" Мария Каримова попала под обстрел боевиков ХАМАС в израильском Ашкелоне. Коллегам девушка рассказала, что в этот момент находилась в магазине. К счастью, она не пострадала.
Сейчас обстановка в городе, судя по всему, спокойная, правда, как минимум в двух районах отключили электричество.
Ашкелон — город на юго-западе Израиля, расположенный на побережье Средиземного моря.
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Ранее Лайф писал, что на данный момент известно о четырёх россиянах, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Одной из жертв боевых действий стал 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Он погиб в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок.