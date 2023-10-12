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11 октября, 21:45

Служивший в израильской армии россиянин погиб в результате атаки ХАМАС

При атаке ХАМАС погиб волгоградец Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии

<p>Погибший в Израиле уроженец Волгограда Дмитрий Решетников. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/volgobshina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Волгоградская еврейская община</a></p>

Погибший в Израиле уроженец Волгограда Дмитрий Решетников. Обложка © VK / Волгоградская еврейская община

В результате боевых действий в Израиле погиб уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в ЦАХАЛ. Об этой трагической новости сообщила Волгоградская еврейская община в социальной сети "ВКонтакте".

"Защищая Израиль от рук террористов погиб боец взвода 51 "Голани" <…> бывший учащийся школы "ОР АВНЕР", активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников", — указано в посте.

В сообщении сказано, что россиянин числился пропавшим без вести, однако 11 октября военный атташе диппредставительства еврейского государства в Москве подтвердил факт гибели Решетникова.

О гибели Решетникова его мать известили члены волгоградской общины. Сообщается, что Посольство Израиля возьмёт на себя доставку родных военного на похороны.

Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции

Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции

Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. В числе погибших также четверо граждан России.

Алексей Соловьёв
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