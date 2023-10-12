Служивший в израильской армии россиянин погиб в результате атаки ХАМАС

В результате боевых действий в Израиле погиб уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в ЦАХАЛ. Об этой трагической новости сообщила Волгоградская еврейская община в социальной сети "ВКонтакте".

"Защищая Израиль от рук террористов погиб боец взвода 51 "Голани" <…> бывший учащийся школы "ОР АВНЕР", активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников", — указано в посте.

В сообщении сказано, что россиянин числился пропавшим без вести, однако 11 октября военный атташе диппредставительства еврейского государства в Москве подтвердил факт гибели Решетникова.