Служивший в израильской армии россиянин погиб в результате атаки ХАМАС
При атаке ХАМАС погиб волгоградец Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии
Погибший в Израиле уроженец Волгограда Дмитрий Решетников. Обложка © VK / Волгоградская еврейская община
В результате боевых действий в Израиле погиб уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в ЦАХАЛ. Об этой трагической новости сообщила Волгоградская еврейская община в социальной сети "ВКонтакте".
"Защищая Израиль от рук террористов погиб боец взвода 51 "Голани" <…> бывший учащийся школы "ОР АВНЕР", активист проекта ENERJEW-Волгоград Дмитрий (Шломо) Решетников", — указано в посте.
В сообщении сказано, что россиянин числился пропавшим без вести, однако 11 октября военный атташе диппредставительства еврейского государства в Москве подтвердил факт гибели Решетникова.
О гибели Решетникова его мать известили члены волгоградской общины. Сообщается, что Посольство Израиля возьмёт на себя доставку родных военного на похороны.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны. В числе погибших также четверо граждан России.