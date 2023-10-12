Посол Израиля призвал не приравнивать мирных палестинцев к радикалам ХАМАС
Посол Израиля Бен Цви: Уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа
Ликвидация движения ХАМАС не означает уничтожение всего населения сектора Газа, заявил на брифинге для журналистов израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Политик подчеркнул, что в секторе Газа много людей, работающих в Израиле, которые никак не связаны с радикальной группировкой.
"Нет, абсолютно. ХАМАС — террористическая организация, это не всё население сектора Газа. В секторе Газа полно людей, которые работают в Израиле", — уточнил политик.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители. Как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранено. Также минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по элитному подразделению палестинского движения ХАМАС — "Нохба" — в секторе Газа. Именно оно возглавило 7 октября атаку на страну.
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