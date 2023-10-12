Посол Израиля призвал не приравнивать мирных палестинцев к радикалам ХАМАС

Ликвидация движения ХАМАС не означает уничтожение всего населения сектора Газа, заявил на брифинге для журналистов израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Политик подчеркнул, что в секторе Газа много людей, работающих в Израиле, которые никак не связаны с радикальной группировкой.