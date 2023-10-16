Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ помочь урегулированию между Израилем и Палестиной
Кремль: Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", — говорится в сообщении.
Глава государства подтвердил принципиальную готовность России и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Также Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян и акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, включая женщин и детей.
Сегодня Путин провёл телефонные переговоры с коллегами из Палестины Махмудом Аббасом, Сирии Башаром Асадом, Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси и Ирана Ибрахимом Раиси. Российский лидер сообщил, что РФ готова оказать гумпомощь на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.
ТАСС / Михаил Метцель