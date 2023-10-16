Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ помочь урегулированию между Израилем и Палестиной

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", — говорится в сообщении.

Глава государства подтвердил принципиальную готовность России и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Также Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян и акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, включая женщин и детей.