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14 октября, 16:03

ЦАХАЛ снова начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военнослужащие Израиля начали наносить массированные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в публикации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют вскоре", сказано в заявлении.

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Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

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ТАСС / ЕРА / Leo Correa

Юрий Лысенко
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