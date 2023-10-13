Армия Израиля сообщила, что мирные палестинцы начали эвакуироваться из Газы

Жители Газы вняли призывам эвакуироваться из зоны боевых действий и выдвинулись на юг в преддверии израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, его цитирует издание Times of Israel.