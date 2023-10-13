Армия Израиля сообщила, что мирные палестинцы начали эвакуироваться из Газы
Times of Israel: В ЦАХАЛ сообщили о покидающих Газу в южном направлении жителях
Жители Газы вняли призывам эвакуироваться из зоны боевых действий и выдвинулись на юг в преддверии израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, его цитирует издание Times of Israel.
"Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя", — сообщил Хагари.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. Представители ЦАХАЛ пообещали, что в будущем жители Газы смогут возвратиться в свои дома, об этой возможности дополнительно объявят. До тех пор им нельзя приближаться к зоне ограждения безопасности на израильской границе. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
ТАСС / АР / ABIR SULTAN