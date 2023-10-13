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13 октября, 16:04

"Нахба-2": В призыве Израиля к эвакуации палестинцев увидели сходство с событиями 1948 года

Писатель Шамир сравнил призыв Израиля к Палестине с событиями 1948 года

Израильский писатель, общественный деятель Исраэль Шамир рассказал "Царьграду", что ситуация с эвакуацией палестинцев похожа на 1948 год, когда Израиль изгнал народ из Палестины и занял территории.

ООН: Израиль дал 1,1 млн палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы

ООН: Израиль дал 1,1 млн палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы

"Да, это всё, конечно, ужасная вещь. То есть попытка такого форсированного изгнания палестинцев. Это вот то, что говорили израильтяне, — "Нахба-2", рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, что "Нахбой" называли изгнание народа Палестины в 1948 году с территорий, которые сейчас принадлежат Израилю. Политолог предположил, что сейчас палестинцы не поведутся на такие условия евреев, однако судить об этом рано.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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