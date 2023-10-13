"Нахба-2": В призыве Израиля к эвакуации палестинцев увидели сходство с событиями 1948 года
Писатель Шамир сравнил призыв Израиля к Палестине с событиями 1948 года
Израильский писатель, общественный деятель Исраэль Шамир рассказал "Царьграду", что ситуация с эвакуацией палестинцев похожа на 1948 год, когда Израиль изгнал народ из Палестины и занял территории.
"Да, это всё, конечно, ужасная вещь. То есть попытка такого форсированного изгнания палестинцев. Это вот то, что говорили израильтяне, — "Нахба-2", — рассказал эксперт.
Эксперт объяснил, что "Нахбой" называли изгнание народа Палестины в 1948 году с территорий, которые сейчас принадлежат Израилю. Политолог предположил, что сейчас палестинцы не поведутся на такие условия евреев, однако судить об этом рано.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
ТАСС / Валерий Шарифулин