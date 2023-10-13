"Нахба-2": В призыве Израиля к эвакуации палестинцев увидели сходство с событиями 1948 года

Израильский писатель, общественный деятель Исраэль Шамир рассказал "Царьграду", что ситуация с эвакуацией палестинцев похожа на 1948 год, когда Израиль изгнал народ из Палестины и занял территории.

"Да, это всё, конечно, ужасная вещь. То есть попытка такого форсированного изгнания палестинцев. Это вот то, что говорили израильтяне, — "Нахба-2", — рассказал эксперт.