ООН: Израиль дал 1,1 млн палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы

Израиль проинформировал ООН о выдвинутом 1,1 миллиона палестинцев требовании эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий", — сказал Дюжаррик.