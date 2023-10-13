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13 октября, 03:33

ООН: Израиль дал 1,1 млн палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы

Израиль проинформировал ООН о выдвинутом 1,1 миллиона палестинцев требовании эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий", — сказал Дюжаррик.

По его словам, требование Израиля касается даже сотрудников ООН и мирных жителей, которые нашли убежище в учреждениях всемирной организации, включая школы, медицинские центры и больницы.

Находки у убитых в Израиле членов ХАМАС кардинально изменили мнение о вторжении

Находки у убитых в Израиле членов ХАМАС кардинально изменили мнение о вторжении

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 участников и убили по меньшей мере 260. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.

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Twitter / PalinfoAr

Андрей Бражников
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