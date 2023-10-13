Находки у убитых в Израиле членов ХАМАС кардинально изменили мнение о вторжении

У членов радикального палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, во время атаки были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о слабых местах израильской бронетехники. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы, найденные в вещах убитых боевиков.

У членов группировки при себе были подробные инструкции на арабском языке. Это говорит о высокой степени планирования нападения, а также серьёзных масштабах сбора ХАМАС разведывательных данных, пишет американская газета.

"Они точно знали, что будет их целями", — сказал изданию бывший сотрудник израильской разведки Майкл Мильштейн и пояснил, что никакие предыдущие атаки ХАМАС не имели такого уровня планирования.