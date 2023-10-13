Находки у убитых в Израиле членов ХАМАС кардинально изменили мнение о вторжении
WSJ: У убитых бойцов ХАМАС оказались подробные карты городов и баз Израиля
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У членов радикального палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, во время атаки были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о слабых местах израильской бронетехники. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы, найденные в вещах убитых боевиков.
У членов группировки при себе были подробные инструкции на арабском языке. Это говорит о высокой степени планирования нападения, а также серьёзных масштабах сбора ХАМАС разведывательных данных, пишет американская газета.
"Они точно знали, что будет их целями", — сказал изданию бывший сотрудник израильской разведки Майкл Мильштейн и пояснил, что никакие предыдущие атаки ХАМАС не имели такого уровня планирования.
В одном из документов под грифом "совершенно секретно" от 15 июня содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Он состоит из 14 страниц, содержит аэрофотоснимки и карту. Также в нём имеются сведения о том, что в районе живёт примерно 1 тысяча гражданских, которых охраняют добровольные силы безопасности. Согласно файлу, в "час S дня Y" две группы из пяти человек и командир должны были "провести операцию", а также взять заложников "для переговоров". По их расчётам, расположенные поблизости от Мефальсима израильские военные смогут прибыть "в течение трёх – пяти минут". 7 октября члены ХАМАС действительно атаковали Мефальсим.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 участников и убили по меньшей мере 260. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.