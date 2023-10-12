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12 октября, 20:37

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе выросло до 1537

<p>Израильская артиллерия ведёт огонь по сектору Газа. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI</p>

Израильская артиллерия ведёт огонь по сектору Газа. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

До 1537 человек увеличилось количество погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Ведомство также информировало о 6612 раненых. Кроме того, отмечается, что на Западном берегу реки Иордан погибло 32 араба и ранено более 600 палестинцев.

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Напомним, 7 октября сектор Газа нанёс массовый ракетный удар по территории Израиля. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль, в свою очередь, официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, в том числе страдают и мирные жители. По последним данным, в результате боевых действий погибло около 1200 израильтян.

Лариса Сафронова
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