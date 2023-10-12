Число погибших в результате ударов Израиля по Газе выросло до 1537

До 1537 человек увеличилось количество погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Ведомство также информировало о 6612 раненых. Кроме того, отмечается, что на Западном берегу реки Иордан погибло 32 араба и ранено более 600 палестинцев.