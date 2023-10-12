Лавров выразил надежду на создание государства Палестина по завершении конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что после прекращения конфликта Израиль и Палестина со всей серьёзностью отнесутся к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.
Дипломат обратил внимание на то, что решение ООН о его создании на протяжении долгих лет саботируется рядом стран, в том числе США, власти которых хотят "монополизировать, узурпировать посреднические усилия", а также оттеснить в сторону Россию, Организацию Объединённых Наций и Евросоюз, срывая работу "квартета международных посредников", в которую они входят.
"Мы очень надеемся, что, как только этот конфликт будет разрешён, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все всерьёз отнесутся к обязанности выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были одобрены в ООН", — сказал он журналистам по итогам заседания Совета глав МИД Содружества Независимых Государств.
Лавров подчеркнул, что министры иностранных дел СНГ выступают за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, а также отметил необходимость не допускать каких-либо проявлений террористических акций и неизбирательного применения силы, из-за которого страдают многие мирные жители. Кроме того, он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости сконцентрировать внимание на "существе проблемы" палестино-израильского конфликта.
Ранее Лайф писал, что в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин выступил с рядом важных заявлений, например напомнил, что РФ всегда выступала за создание палестинского государства, а также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Вместе с тем Путин предупредил о том, что расширение конфликта в Израиле может привести к тяжёлым последствиям, а также выразил недоумение по поводу отправки американских авианосцев к еврейскому государству.
7 октября сектор Газа нанёс массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, в том числе страдают и мирные жители. Количество жертв с обеих сторон составляет уже более двух тысяч человек, пострадали 5,6 тысячи палестинцев, а также ранения получили более 2,7 тысячи израильтян.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ