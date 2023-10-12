Лавров выразил надежду на создание государства Палестина по завершении конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что после прекращения конфликта Израиль и Палестина со всей серьёзностью отнесутся к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.

Дипломат обратил внимание на то, что решение ООН о его создании на протяжении долгих лет саботируется рядом стран, в том числе США, власти которых хотят "монополизировать, узурпировать посреднические усилия", а также оттеснить в сторону Россию, Организацию Объединённых Наций и Евросоюз, срывая работу "квартета международных посредников", в которую они входят.

"Мы очень надеемся, что, как только этот конфликт будет разрешён, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все всерьёз отнесутся к обязанности выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были одобрены в ООН", — сказал он журналистам по итогам заседания Совета глав МИД Содружества Независимых Государств.