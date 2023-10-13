Евреев всего мира просят быть осторожными в "день ярости"

МИД Израиля обратился к евреям всего мира после призыва ХАМАС устроить 13 октября "день ярости". Ведомство попросило сограждан проявлять повышенную бдительность и сторониться протестов, так как в пятницу сторонники палестинского движения могут повсеместно совершать нападения.

"Министерство рекомендуют всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и при необходимости информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках", — отметили в МИД.