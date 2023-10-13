Евреев всего мира просят быть осторожными в "день ярости"
МИД Израиля призвал евреев быть бдительными после призыва ХАМАС к "дню ярости"
МИД Израиля обратился к евреям всего мира после призыва ХАМАС устроить 13 октября "день ярости". Ведомство попросило сограждан проявлять повышенную бдительность и сторониться протестов, так как в пятницу сторонники палестинского движения могут повсеместно совершать нападения.
"Министерство рекомендуют всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и при необходимости информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках", — отметили в МИД.
На фоне вооружённого конфликта на Ближнем Востоке радикальное палестинское движение ХАМАС призвало сторонников атаковать израильтян и евреев по всему миру. "День ярости" палестинская группировка назначила на 13 октября.
Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Первый удар был нанесён из сектора Газа, после чего ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.
ТАСС / Zuma