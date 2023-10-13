Регион

Уведомления отключены

12 октября, 22:12

Евреев всего мира просят быть осторожными в "день ярости"

МИД Израиля призвал евреев быть бдительными после призыва ХАМАС к "дню ярости"

МИД Израиля обратился к евреям всего мира после призыва ХАМАС устроить 13 октября "день ярости". Ведомство попросило сограждан проявлять повышенную бдительность и сторониться протестов, так как в пятницу сторонники палестинского движения могут повсеместно совершать нападения.

"Министерство рекомендуют всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и при необходимости информировать местные силы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках", — отметили в МИД.

На фоне вооружённого конфликта на Ближнем Востоке радикальное палестинское движение ХАМАС призвало сторонников атаковать израильтян и евреев по всему миру. "День ярости" палестинская группировка назначила на 13 октября.

При новых ударах Израиля по зданиям ХАМАС погибли десятки палестинцев в лагере беженцев

При новых ударах Израиля по зданиям ХАМАС погибли десятки палестинцев в лагере беженцев

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Первый удар был нанесён из сектора Газа, после чего ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров