При новых ударах Израиля по зданиям ХАМАС погибли десятки палестинцев в лагере беженцев
Армия Израиля заявила об ударе по штабу военно-морского командования ХАМАС
Лагерь палестинских беженцев в Джебалии после удара ВС Израиля. Обложка © X / DL News
При попадании израильской бомбы в один из домов в лагере палестинских беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа убиты 25 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
По его данным, ещё десятки человек получили ранения, разбор завалов продолжается. Лагерь беженцев располагался в жилом доме в самом центре Джебалии. Минздрав Палестины тем временем заявил о пяти тяжело раненых гражданах Египта при новой атаке израильских ВС на Газу.
ЦАХАЛ же подтвердила очередной вылет истребителей Армии обороны Израиля. Согласно её заявлению, атаковано пять зданий, которые использовались группировкой ХАМАС. Мишенями, в частности, по утверждению израильской стороны, стали штаб-квартира военно-морского командования радикального движения и дом, в котором, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, Израиль официально перешёл в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранено. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения. А 11 октября Эрдоган назвал происходящее в Газе массовым убийством, а не войной. Макрон также выступил против ударов Израиля по мирным жителям в Газе.