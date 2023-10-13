При новых ударах Израиля по зданиям ХАМАС погибли десятки палестинцев в лагере беженцев

При попадании израильской бомбы в один из домов в лагере палестинских беженцев в Джебалии в северной части сектора Газа убиты 25 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

Последствия попадания снаряда ВС Израиля в лагерь палестинских беженцев в Джебалии. Видео © X / vizcaya / pmofa

По его данным, ещё десятки человек получили ранения, разбор завалов продолжается. Лагерь беженцев располагался в жилом доме в самом центре Джебалии. Минздрав Палестины тем временем заявил о пяти тяжело раненых гражданах Египта при новой атаке израильских ВС на Газу.