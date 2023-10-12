Макрон выступил против ударов Израиля по мирным жителям в Газе

Израиль вправе принимать защитные меры после нападения ХАМАС, однако в борьбе с палестинской группировкой необходимо избегать жертв среди гражданского населения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы выражаем солидарность с Израилем и народом этой страны в их законном ответе на террористические акты. Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счёт направленных действий, но сохраняя гражданское население, поскольку это долг демократической страны", — высказался Макрон.