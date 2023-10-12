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12 октября, 20:29

Макрон выступил против ударов Израиля по мирным жителям в Газе

Макрон призвал Израиль защищать себя без жертв среди гражданского населения Газы

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron

Израиль вправе принимать защитные меры после нападения ХАМАС, однако в борьбе с палестинской группировкой необходимо избегать жертв среди гражданского населения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы выражаем солидарность с Израилем и народом этой страны в их законном ответе на террористические акты. Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счёт направленных действий, но сохраняя гражданское население, поскольку это долг демократической страны", — высказался Макрон.

Он назвал нападение ХАМАС на Израиль "самым трагическим терактом за всю историю" этой страны, в ходе которого погибли или были взяты в плен "сотни младенцев, детей, женщин и мужчин". Он считает, что нынешнее обострение арабо-израильского противостояния "ошеломило весь мир" даже на фоне событий на Украине и в Нагорном Карабахе.

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Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, Израиль официально перешёл в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения. А 11 октября Эрдоган назвал происходящее в Газе массовым убийством, а не войной.

Андрей Бражников
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