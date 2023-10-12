"Нет ни воды, ни хлеба": Эрдоган жёстко отчитал Запад за замалчивание гуманитарной катастрофы в Газе
Эрдоган упрекнул Запад в отсутствии реакции на гуманитарную катастрофу в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул Запад в бездействии в ситуации, когда в Газе отсутствуют вода, хлеб и продовольствие. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время своего выступления в Анкаре, трансляцию вёл телеканал TRT Haber.
"В настоящее время в Газе нет ни воды, ни хлеба, ни продовольствия. Всё это противоречит правам человека. Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?" — поинтересовался Эрдоган.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения. А 11 октября Эрдоган заявил, что происходящее больше похоже на массовое убийство, а не на войну.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS