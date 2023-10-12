"Нет ни воды, ни хлеба": Эрдоган жёстко отчитал Запад за замалчивание гуманитарной катастрофы в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул Запад в бездействии в ситуации, когда в Газе отсутствуют вода, хлеб и продовольствие. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время своего выступления в Анкаре, трансляцию вёл телеканал TRT Haber.

"В настоящее время в Газе нет ни воды, ни хлеба, ни продовольствия. Всё это противоречит правам человека. Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?" — поинтересовался Эрдоган.