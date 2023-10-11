Эрдоган назвал массовым убийством происходящее в эти дни на Ближнем Востоке

События, происходящие на Ближнем Востоке, больше похожи на массовое убийство, а не на войну. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. Он назвал применение силы против сектора Газа непропорциональным и лишённым морального обоснования. Турецкий лидер считает, что действия Израиля могут привести эту страну в совершенно нежелательное для неё место на мировой арене.