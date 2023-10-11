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11 октября, 11:12

Эрдоган назвал массовым убийством происходящее в эти дни на Ближнем Востоке

Эрдоган: События на Ближнем Востоке похожи на массовое убийство, а не на войну

События, происходящие на Ближнем Востоке, больше похожи на массовое убийство, а не на войну. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. Он назвал применение силы против сектора Газа непропорциональным и лишённым морального обоснования. Турецкий лидер считает, что действия Израиля могут привести эту страну в совершенно нежелательное для неё место на мировой арене.

"Этот конфликт, который ведётся постыдными методами, — не война, а массовое убийство", — сказал Эрдоган.

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Он также заявил, что Турция считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. По его словам, у войны есть мораль и стороны должны её соблюдать. Эрдоган отметил, что данный принцип грубо нарушается в ситуации вокруг Израиля и сектора Газа.

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. В страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС, которые объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. В Кремле завили, что российская сторона будет играть роль в урегулировании конфликта. Для этого РФ нужно держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами.

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Илья Суриков
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