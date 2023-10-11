Захарова заявила, что США скрывают свою осведомлённость о подготовке атак ХАМАС на Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не могли не знать о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС планировало атаковать Израиль. Она выразила удивление по поводу того, что Штаты не предупредили своего ближайшего союзника, несмотря на свои гигантские разведывательные возможности.

"Вы верите в то, что США могли не знать? Я думаю, что сомнений нет ни у кого. Как так получилось, что за год подготовки ХАМАС, о чём было сделано официальное заявление, США ничего не сказали? Это регион, в который США вложили огромное количество денег, в том числе для поставки туда вооружений", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире "Радио Sputnik".

Дипломат считает, что с учётом количества американских граждан в Израиле эта территория является прямой зоной ответственности США, однако Вашингтон не отвечает на вопросы о том, почему он не предупредил об атаке ХАМАС. Более того, Штаты делают всё для того, чтобы блокировать вопросы об этом, считает официальный представитель МИД РФ.