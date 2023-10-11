Захарова заявила, что США скрывают свою осведомлённость о подготовке атак ХАМАС на Израиль
Захарова: США не могли не знать о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не могли не знать о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС планировало атаковать Израиль. Она выразила удивление по поводу того, что Штаты не предупредили своего ближайшего союзника, несмотря на свои гигантские разведывательные возможности.
"Вы верите в то, что США могли не знать? Я думаю, что сомнений нет ни у кого. Как так получилось, что за год подготовки ХАМАС, о чём было сделано официальное заявление, США ничего не сказали? Это регион, в который США вложили огромное количество денег, в том числе для поставки туда вооружений", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире "Радио Sputnik".
Дипломат считает, что с учётом количества американских граждан в Израиле эта территория является прямой зоной ответственности США, однако Вашингтон не отвечает на вопросы о том, почему он не предупредил об атаке ХАМАС. Более того, Штаты делают всё для того, чтобы блокировать вопросы об этом, считает официальный представитель МИД РФ.
"Можно было бы предположить, что это крупнейший провал американской разведки, американских спецслужб. Есть только маленький нюанс: никто не был уволен в Соединённых Штатах Америки в связи с тем, что мы видим. Никто, ни один человек. И никто так вопрос даже не ставит", — добавила Захарова.
Напомним, из сектора Газа 7 октября обстреляли территорию Израиля. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Кремль назвал судьбу российских граждан в Израиле и Палестине "приоритетом номер один". Там также указали, что российская сторона будет играть роль в урегулировании конфликта. Для этого Москве необходимо держать одинаковую дистанцию в диалоге с обеими сторонами.
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