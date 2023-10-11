Кремль назвал судьбу российских граждан в Израиле и Палестине "приоритетом номер один"

В ситуации с палестино-израильским конфликтом Россия уделяет максимальное внимание судьбе именно своих граждан. Об этом сообщил журналистам в среду, 11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва продолжает контакты с обеими сторонами, ведь "и там, и там есть российские граждане".