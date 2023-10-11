Кремль назвал судьбу российских граждан в Израиле и Палестине "приоритетом номер один"
Песков: Для Москвы судьба россиян — самое важное в конфликте Израиля и Палестины
В ситуации с палестино-израильским конфликтом Россия уделяет максимальное внимание судьбе именно своих граждан. Об этом сообщил журналистам в среду, 11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва продолжает контакты с обеими сторонами, ведь "и там, и там есть российские граждане".
"Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, 7 октября территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 900 палестинцев. В числе жертв есть и россияне.